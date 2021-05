Covid, Pollard (Università di Oxford): “Lontani da un futuro senza distanziamenti e mascherine”

Andrew Pollard a capo del gruppo di lavoro dell'Università di Oxford ha fatto una previsione circa il futuro della pandemia di Coronavirus.

Cosa potremo aspettarci in un prossimo futuro? Riusciremo a tornare a vivere senza distanziamento sociale e senza mascherina? A rispondere questa domanda Andrew Pollard che coordina il gruppo di lavoro dell’Università di Oxford. In un’intervista rilasciata alla BBC, il professore britannico fornito un quadro ad ampio raggio illustrando quale potrebbe essere il nostro futuro sul breve-medio termine.

Secondo Pollard infatti potrebbe volerci ancora diverso tempo prima che tornare alla normalità vale a dire ad abbracciarci e a guardarci in faccia senza indossare la mascherina. Un pronostivo questo dato da Pollard che è stato illustrato da analizzando un quadro più globale come spiega nell’intervista. Questa prospettiva potrebbe essere inoltre lontana anche nel caso l’impatto del virus potrebbe essere basso sulla popolazione.

Oxford futuro senza mascherine – l’intervento di Pollard

”Penso che ci sarà un futuro senza distanziamenti sociali e senza più mascherine, ma considerando una prospettiva globale siamo ancora molto lontani”, queste le parole del capo del gruppo di lavoro dell’Università di Oxoford, il professor Andrew Pollard che in un’intervista alla BBC, ha fatto un pronostico, ipotizzando come potrebbe cambiare il nostro futuro in questo periodo di emergenza sanitaria. Secondo il professore britannico la strada per la lotta al Coronavirus potrebbe dunque durare ancora a lungo. “Nel Regno Unito abbiamo avuto un notevole successo grazie al programma vaccinale e questa prospettiva si sta avvicinando, ma rispetto alla situazione globale la strada da percorrere è molto lunga”.

Oxford futuro senza mascherine – le linee guida dell’UE per chi riceve il vaccino

Proprio a proposito di distanziamento e utilizzo delle mascherine, L’ECDC (Centro per la previsione e il controllo delle malattie) ha messo in evidenza qualche settimana fa come in caso di soggetti completamente vaccinati potrebbe essere possibile allentare le misure: “Quando individui completamente vaccinati incontrano altri individui completamente vaccinati (rischio molto basso/basso), il distanziamento fisico e l’uso di mascherine facciali, possono essere allentati“, ha reso noto ECDC.

Oxford futuro senza mascherine – il tweet di Burioni

Lo scorso 27 marzo il virologo Roberto Burioni ha postato un Tweet anticipando come secondo lui potesse prospettarsi l’estate del 2021. Secondo Burioni l’estate 2021 potrebbe essere molto diversa rispetto a quella del 2020, a patto tuttavia che ci si vaccini tutti: “I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei non vaccinati: potranno certamente viaggiare e godersi la vacanza con maggiore tranquillità”, le parole del virologo.