Covid, ricoveri in crescita in 7 Regioni: Sicilia verso 15%, cresce tasso occupazione terapie intensive

Cresce dell'1% in 4 Regioni il tasso d'occupazione delle terapie intensive. A livello nazionale resta al 5% il tasso di occupazione nei reparti ordinari.

Complice il diffondersi della variante Delta, preoccupano i focolai che si stanno diffondendo in tutta Italia, soprattutto nelle principali mete di turisti e vacanzieri. I bollettini giornalieri in Italia attestano un incremento del tasso di positività, con un aumento dei contagi di Covid e delle ospedalizzazioni: i ricoveri sono in crescita in 7 Regioni.

Covid, ricoveri in crescita in 7 Regioni

Il monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale servizi sanitari regionali attesta un aumento dei ricoveri in 7 Regioni. Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari si attesta intorno al 5% a livello nazionale.

I ricoveri sono in aumento del 4% in Abruzzo e del 7% in Campania, proprio come nel Lazio (7%).

In Emilia-Romagna la crescita dei ricoveri è pari al 5%, in Molise del 2% e del 4% in Puglia. Preoccupa la situazione in Sicilia, dove il tasso di occupazione sfiora il 15%, uno dei parametri per il cambio colore (e la conseguente introduzione di nuove limitazioni). Aumentano anche i nuovi positivi: si avvicina a quota mille il numero dei nuovi casi di coronavirus giornalieri nell’Isola. Rispetto al lunedì precedente si registrano +252% contagi, anche se a fronte di un maggior numero di tamponi.

Covid, ricoveri in crescita nelle terapie intensive

A +1% in 4 Regioni il tasso d’occupazione delle intensive. L’Emilia Romagna ha raggiunto il 4%, il Lazio il 7%, la Lombardia sale al 3% e la Toscana al 5%. Dopo settimane di stabilità, aumenta dell’1% anche il livello nazionale, raggiungendo quota 4%. È stabile la Sardegna all’11%, che supera la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore.

La percentuale cala invece nella provincia autonoma di Trento, che torna a 0.

Covid, ricoveri in crescita e i dati dei contagi

Nella settimana 2-8 agosto, a livello nazionale il numero di contagi Covid settimanali è di 68,91 per 100mila abitanti. Si registra una crescita del 5% rispetto alla settimana precedente: i casi erano 63,65 per 100mila abitati nella settimana dal 26 luglio al primo agosto.

Ad agitare è l’incremento registrato in 3 Regioni, che superano quota 100. Si tratta della Sardegna, con 142,03, la Toscana, con 119,73, e la Sicilia con 104,55.