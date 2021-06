Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Farò a breve la seconda dose e non toglierò la mascherina ancora per un po'. Ci sono luoghi in cui non lo farò affatto, tipo i luoghi chiusi o in viaggio. All'aperto cercherò di farlo con buon senso.

E' un gesto di libertà toglierla ma serve essere cauti". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, a Radio Anch'io.