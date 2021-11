Covid, una donna muore dopo essere stata ricoverata: il decesso dopo 11 giorni di coma

Nonostante fosse vaccinata, la donna gallese è deceduta a causa del Covid. I medici in ospedale erano scioccati per le sue condizioni

Una donna di 37 anni del Galles è morta in ospedale a causa del Covid. La donna era stata ricoverata sabato 23 ottobre 2021 ed è deceduta il 5 novembre scorso, dopo 11 giorni di coma.

Donna gallese muore di Covid a 37 anni: il decesso dopo 11 giorni di coma

A raccontare la vicenda è il marito 51enne di Paula, questo il nome della donna deceduta. Un uomo distrutto per la perdita della propria moglie, ha raccontato al quotidiano “The Mirror” il loro rapporto e di quanto fosse dolce e buona con tutti. Oltre al marito, Paula lascia anche 3 figlie: Ashleigh, 19 anni; Millie, 17 anni e Maisie-Grace, 10 anni.

La donna è stata definita il peggior caso di Covid mai visto

Paula aveva entrambe le dosi di vaccino, nonostante ciò però ha comunque contratto il Covid-19. Inizialmente non aveva sintomi eccessivi, solo naso che colava ed un po’ di tosse. La situazione si è aggravata il 23 ottobre, data in cui è stata ricoverata. I medici dell’ospedale di Merthyr Tydfil, in Galles, hanno dichiarato che il caso di Paula era il peggior caso di Covid-19 mai visto in quel nosocomio.

La donna è stata messa in coma dai medici per 11 giorni, ma purtroppo non ce l’ha fatta e si è spenta il 5 novembre 2021 in ospedale. Paula aveva una patologia pregressa: il diabete di tipo 2.

La macchina della solidarietà intorno alla famiglia della donna morta di Covid

Dopo la morte di Paula si è mobilitata tanta gente per aiutare il marito e le figlie, ormai rimasti soli. Un’amica della defunta donna ha avviato una raccolta fondi per sostenre la famiglia.

Il marito di Paula è rimasto sorpreso in quanto non si aspettava tanto affetto.