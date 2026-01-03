Crans-Montana: indagini e conseguenze dopo l'incendio del Constellation

Il devastante incendio al Constellation ha avuto un impatto profondo su Crans-Montana, mentre le indagini continuano a fare luce sull'accaduto.

Il Capodanno di Crans-Montana è stato segnato da un incendio devastante che ha colpito il noto locale Constellation, causando una tragedia con un bilancio drammatico: 40 vite spezzate e oltre 100 feriti, alcuni in condizioni critiche. Il proprietario, Jacques Moretti, ha condiviso il suo profondo disagio e la frustrazione dopo l’accaduto, dichiarando che lui e la sua famiglia non riescono né a mangiare né a dormire.

In un’intervista rilasciata al giornale svizzero 20 Minuten, Moretti ha affermato: “Faremo tutto il possibile per chiarire le cause di questa tragedia”. Le parole del proprietario riflettono un dolore profondo e una volontà di cooperazione con le autorità, mentre la magistratura elvetica avvia un’inchiesta.

Le indagini in corso

Le indagini sulla notte tragica continuano a ritmo serrato. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha confermato che i gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, sono stati ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti. Attualmente, non ci sono imputazioni formali a loro carico, ma la situazione rimane delicata.

Le cause dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato innescato da candele decorative posizionate su bottiglie di champagne, utilizzate per creare un’atmosfera festiva. Apparentemente, le fiamme si sarebbero propagate rapidamente a causa della vicinanza delle candele al soffitto, generando una combustione intensa e veloce.

La procuratrice Pilloud ha sottolineato che, sebbene le evidenze suggeriscano una rapida propagazione del fuoco, è prematuro attribuire responsabilità definitive. Le indagini dovranno stabilire se tutte le normative di sicurezza siano state rispettate.

Il bilancio delle vittime e le reazioni

Il bilancio rimane tragico e in continua evoluzione: 40 vittime accertate e 119 feriti, di cui molti trasferiti in centri specializzati per grandi ustionati. Le autorità sanitarie del Canton Vallese hanno reso noto che oltre 50 persone sono state trasferite all’estero per ricevere cure adeguate.

In un contesto così drammatico, il personale sanitario ha affrontato una situazione di emergenza senza precedenti, con molti operatori rientrati al lavoro nonostante fosse notte fonda. La comunità di Crans-Montana si trova sotto shock, e il dolore delle famiglie colpite è palpabile.

Le misure di sicurezza del locale

Uno dei punti chiave dell’inchiesta riguarda le misure di sicurezza del Constellation. Il responsabile cantonale per la sicurezza, Stéphane Ganzer, ha dichiarato che le ispezioni sono di competenza comunale e, fino a questo momento, non risultano segnalazioni di irregolarità. Tuttavia, rimangono dubbi sulla conformità dei materiali utilizzati nel locale e sulla reale agibilità delle vie di fuga.

La procuratrice ha invitato alla cautela, affermando che è ancora troppo presto per giungere a conclusioni definitive. Le indagini richiederanno tempo e rigore, in un contesto in cui la vita di molte persone è stata stravolta.

L’incendio al Constellation di Crans-Montana rappresenta una delle più gravi tragedie degli ultimi decenni in Svizzera. Mentre la comunità cerca di rialzarsi da questa calamità, le autorità continuano a lavorare per far chiarezza su quanto accaduto e per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.