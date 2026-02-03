Crans-Montana Investe un Milione di Franchi a Sostegno delle Vittime dell'Incendio

Il Comune di Crans-Montana ha dedicato un milione di franchi per supportare le famiglie colpite dall'incendio di Capodanno, evidenziando il proprio impegno per la solidarietà e il benessere della comunità.

La tragica notte di Capodanno ha visto l’incendio del discobar Le Constellation a Crans-Montana, causando la morte di 41 persone e 115 feriti. In risposta a questo evento devastante, il Comune ha deciso di destinare un milione di franchi, circa un milione e 100mila euro, a una Fondazione di aiuto per le vittime, attualmente in fase di costituzione.

Il sindaco Nicolas Féraud ha dichiarato che, sebbene il denaro non possa alleviare il dolore e le perdite subite, rappresenta un tentativo di supporto per le famiglie colpite. La comunità di Crans-Montana, composta da circa 10mila abitanti, è chiamata a contribuire a questa iniziativa, con l’obiettivo di raccogliere 100 franchi per ciascun residente, cifra che potrebbe salire a 130 franchi con il supporto cantonale.

Dettagli dell’iniziativa di aiuto

La somma stanziata non deve essere interpretata come un risarcimento per i danni subiti, ma piuttosto come una forma di solidarietà da parte della comunità. Il consiglio comunale è fiducioso che la maggior parte dei residenti sarà disposta a partecipare a questa raccolta fondi, dimostrando unità e sostegno nei confronti delle famiglie in difficoltà.

Modalità di raccolta fondi

Attualmente, non sono ancora state definite le modalità esatte per la raccolta dei fondi e per l’accesso al sostegno finanziario. Tuttavia, è già chiaro che la somma non potrà coprire le spese legali e mediche per le vittime, molti dei quali sono ancora ricoverati in ospedale. Se si considera che tutte le famiglie delle persone decedute e ferite potessero accedere al fondo, ciascuna di esse riceverebbe meno di 7mila euro, un importo decisamente insufficiente.

Procedimenti legali e indagini

Parallelamente, le indagini sul rogo sono in corso. La procura di Sion ha rifiutato la richiesta di alcuni familiari delle vittime di oscurare una piattaforma online dove sono stati caricati video e foto della notte dell’incendio. Questa iniziativa, promossa dall’avvocato delle famiglie, ha suscitato malumori tra i proprietari del locale e altri soggetti coinvolti, attualmente sotto indagine.

Dettagli sull’incendio

Le indagini hanno rivelato che nel locale si trovava un vero e proprio arsenale pirotecnico, con numerosi elementi potenzialmente esplosivi. Questo ha sollevato interrogativi sulle cause dell’incendio e sulla responsabilità dei proprietari, i quali hanno affermato di non aver introdotto tali materiali. La situazione ha messo in luce la necessità di rafforzare i controlli di sicurezza nei locali pubblici.

Reazioni e responsabilità

Il sindaco Féraud ha riconosciuto la gravità della situazione e ha espresso il suo dispiacere per non aver inizialmente manifestato le necessarie condoglianze alle famiglie colpite. Ha dichiarato di sentirsi in debito nei confronti della comunità e di essere pronto a rispondere delle sue azioni. In un momento così difficile, è fondamentale che i leader locali mostrino empatia e supporto, un elemento cruciale per la guarigione collettiva.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità e l’impatto emotivo sarà duraturo. Molti residenti e familiari delle vittime stanno già affrontando un percorso di recupero, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.