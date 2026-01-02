Strage di Crans-Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo della tragedia per mostrare vicinanza alle vittime e non ha mancato di aggiornare sulle condizioni dei feriti e sulle ricerche degli italiani dispersi. Un commento sulla vicenda anche da Papa Leone XIV.

Strage di Crans-Montana, Papa Leone XIV: compassione per le vittime

Anche Papa Leone XIV ha voluto parlare della strage di Crans-Montana, come riporta TGCOM24 il pontefice si è espresso in merito a quanto accaduto – “Vicine alle famiglie delle vittime dell’incendio. Il Papa desidera manifestare compassione e sollecitudine ai familiari delle vittime” questo parte del testo della lettera inviata dal Papa tramite il Cardinal Parolin.

Bertolaso: “Ancora in svizzera 6 italiani feriti”

In merito all’incendio di Crans-Montana si è espresso anche Guido Bertolaso che ha portato aggiornamenti sugli italiani feriti : “6 italiani feriti ancora in Svizzera” queste le sue parole.

Tajani: 13 italiani feriti, 6 dispersi

Antonio Tajani ministro degli Esteri è arrivato questa mattina a Crans-Montana ed ha parlato ai microfoni dei giornalisti – “In totale sono 19 gli italiani coinvolti, 13 feriti e 6 dispersi.”

Ha poi spiegato dove sono dislocati i feriti: “Una 16enne all’ospedale di Zurigo e altre 3 giovani sono state trasportate all’Ospedale Niguarda di Milano, due 16enni e una donna di 30 anni. Una quarta persona in arrivo nelle prossime ore”.

Il ministro ha inoltre condannato l’uso dei fuochi d’artificio, bollando la decisione come una “scelta non responsabile” nonostante si trattasse di materiale di piccole dimensioni, tenendo conto del locale angusto.