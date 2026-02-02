La notte di Capodanno si è trasformata in un incubo a Crans-Montana, un luogo noto per le sue bellezze alpine. Un drammatico incendio ha devastato il locale Le Constellation, portando a un bilancio tragico di vittime e feriti. Recentemente, la Procura svizzera ha confermato la morte di un giovane di 18 anni, aumentando il numero totale delle vittime a 41.

Il ragazzo, ricoverato da settimane in un ospedale di Zurigo, ha perso la vita dopo aver sofferto gravi ustioni e ferite durante la fuga dall’incendio. Questo decesso segna un’ulteriore conferma delle devastanti conseguenze di quella notte, che ha segnato profondamente le vite di molte persone e famiglie.

Il dolore delle famiglie e il ricordo delle vittime

La lista delle vittime include anche sei adolescenti italiani, tutti minorenni al momento del tragico evento. I nomi di Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi sono diventati simboli di un lutto che ha unito Italia e Svizzera. La loro memoria è ancora viva nei cuori di chi li ha conosciuti, e ogni aggiornamento riguardante l’inchiesta riporta a galla il dolore e la speranza di giustizia.

Le aspettative delle famiglie

I familiari delle vittime attendono risposte concrete su quanto sia realmente accaduto quella notte. La loro attesa si fa sempre più pesante con ogni nuovo sviluppo della situazione, come dimostra la reazione all’ultimo decesso, che ha riaperto ferite mai completamente rimarginate.

Le indagini e le responsabilità

In campo giudiziario, la Procura ha avviato un’indagine su quattro persone, tra cui i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, un ex funzionario comunale e l’attuale responsabile della sicurezza pubblica. Le indagini si concentrano su presunti errori e omissioni nei controlli di sicurezza del locale, che potrebbero aver contribuito alla gravità della tragedia.

Controlli di sicurezza insufficienti

Stando agli inquirenti, il servizio tecnico comunale non ha effettuato ispezioni annuali necessarie, che avrebbero potuto svelare gravi carenze, come uscite di sicurezza bloccate o non segnalate adeguatamente, e l’uso di materiali non ignifughi. Questi aspetti, se confermati, potrebbero aver avuto un ruolo cruciale nell’amplificare il disastro.

Le reazioni istituzionali e diplomatiche

La gravità della situazione ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, con la Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori in Svizzera per collaborare con le autorità locali. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso preoccupazione, richiamando l’ambasciatore italiano in Svizzera per discutere l’evolversi della situazione e l’importanza di una stretta cooperazione giudiziaria tra i due Paesi.

La questione della scarcerazione di Jacques Moretti ha sollevato polemiche diplomatiche, evidenziando le tensioni tra Italia e Svizzera. Le autorità italiane hanno chiesto maggiore chiarezza sui procedimenti e sull’accettazione delle misure di sicurezza.

Le conseguenze economiche dell’incendio

Secondo stime recenti, le richieste di risarcimento per i danni subiti dalle vittime potrebbero aggirarsi tra i 600 milioni e un miliardo di franchi. Questi importi includono spese mediche, perdite di reddito e danni morali. Le famiglie delle vittime decedute potrebbero affrontare ulteriori spese legate al sostegno perduto, creando una situazione economica complessa e delicata.

La comunità di Crans-Montana e le famiglie delle vittime vivranno a lungo con il ricordo di questa tragedia, che ha lasciato un segno indelebile. La strada verso la giustizia e la guarigione sarà lunga e difficile, ma la speranza di ottenere risposte resta viva.