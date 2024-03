Il Cremlino risponde alle parole del Papa: "Appello comprensibile, ma Kiev rifiuta"

Anche se l’intervista di Papa Francesco con l’emittente svizzera RSI andrà in onda il 20 marzo, alcune delle sue parole sono già state condivise portando Kiev a rispondere all’appello lanciato dal pontefice. Adesso anche la Russia ha avuto modo di commentare tali dichiarazioni attraverso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando come l’appello sia comprensibile.

La colpa è di Kiev

Il nuovo appello per la pace lanciato da Papa Francesco in merito al conflitto tra Russia ed Ucraina ha scaturito le prime risposte dalle due parti in causa. Kiev, che secondo le parole del pontefice deve “trovare il coraggio di alzare bandiera bianca” per negoziare un cessate il fuoco, non ha gradito particolarmente questo piano, sottolineando come l’unico modo per finire la guerra sia “Uccidere il Dragone“.

Ma in queste ore è arrivata anche la risposta della Russia alle parole del Papa tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Stando a quanto riportato dall’agenzia Interfax, il Cremlino ha dichiarato che l’appello del pontefice sia abbastanza comprensibile, ma ha poi tenuto a precisare che questa negoziazione non è ancora stata raggiunta per colpa di Kiev che non vuole accettare questa ipotesi.

Niente armi nucleari

Peskov ha anche colto l’occasione per parlare di alcune recenti indiscrezioni, emerse nei giorni scorsi soprattutto negli Stati Uniti, che parlavano della volontà della Russia di usare delle armi nucleari contro l’Ucraina nell’ottobre del 2022. Notizie che erano state riprese anche dal New York Times che avevano dato un eco ancora maggiore alla cosa.

Ma il portavoce del Cremlino è stato lapidario dichiarando che si tratta solo di speculazioni che non meritano alcun commento.