Cresce l'astio tra Renzi e Calenda: svanisce il progetto di partito unico, i cocci della rottura

Il risveglio del giorno dopo. Italia Viva e Azione raccolgo i cocci della loro rottura sul progetto di partito unico del Terzo Polo: i rispettivi leader Matteo Renzi e Carlo Calenda si tolgono finalmente i sassolini dalle scarpe. E di sassolini ne avevano accumulati entrambi parecchi, l’uno per l’altro. E viceversa.

La lista nera di Calenda

A iniziare il gioco della verità è stato Carlo Calenda che stamattina, prima di imporre ai suoi un «rigido silenzio stampa» sulla vicenda, ha risposto dettagliatamente a ciascuna delle accuse ricevute negli ultimi giorni. In un lungo post su Facebook, il leader di Azione ha dichiarato: «Ho rotto con il Pd quando ha tradito la parola alleandosi con Renzi e i 5s. Ho rotto con Letta quando ha trasformato l’agenda Draghi in quella Bonelli/Fratoianni/Di Maio. Non sono caduto nella fregatura di Renzi e Boschi sul finto partito unico».

Il motivo della rottura

A un certo punto il leader di Azione dichiara in serie tutte le dinamiche a cui lui non si sarebbe mai sottoposto nella sua carriera politica. E precisa: «gli ego o la litigiosità non c’entrano nulla. Tutti i politici hanno un ego. Per quello di Bonino consiglio di rileggersi Pannella». Calenda è rimasto fuori per volontà di coerenza. E per la sua coscienza di continuare a «fare politica in modo serio, onorevole e onesto».