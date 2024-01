Influenza in aumento, a breve il picco dei contagi: anziani e fragili più a rischio, ma anche i giovani possono essere ricoverati per insorgenza di complicazioni.

Si va incontro a un picco di contagi per quanto riguarda l’influenza. Dati alla mano, i ricoveri sono in aumento in tutta Italia e la situazione nei pronto soccorso si sta aggravando. In effetti, stanno aumentando preoccupatamente i tempi di attesa dei pazienti che hanno bisogno di un ricovero. A fornire un quadro chiaro della situazione a Rai News, è stato il presidente della Simeu, Fabio De Iaco.

Influenza, picco di contagi: le dichiarazioni di De Iaco

Fabio De Iaco ha spiegato: “A livello nazionale stiamo registrando una fortissima pressione su tutti i Ps ed in varie regioni sono stati attivati i piani contro il sovraffollamento da parte di ospedali e aziende sanitarie”.

Influenza, picco di contagi: difficoltà respiratorie

Il presidente Simeu ha continuato: “Stiamo riscontrando un aumento dei casi di influenza con forte impegno respiratorio. Sono cioè aumentate le forme di influenza con complicanze”. Le persone più a rischio sono anziani e fragili, ma anche i giovani possono essere ricoverati a causa di insorgenza di complicazioni.

De Iaco: “Difficile fare previsioni”

De Iaco ha concluso: “Ora è difficile fare previsioni sull’evoluzione della situazione, ma la ripresa della scuola potrebbe determinare un ulteriore incremento della circolazione virale”. E se mettiamo anche la presenza del Covid, che continua a contagiare nonostante la fine dell’emergenza sanitaria, la situazione si fa davvero grave.