Crisi di Governo in Olanda, è caduto il quarto esecutivo guidato da Rutte

Crisi di Governo in Olanda, è caduto il quarto esecutivo guidato da Rutte

Il quarto Governo guidato da Mark Rutte è caduto aprendo una profonda crisi politica in Olanda: cosa sta succedendo nel Paese.

Momenti difficili per l’Olanda: il Governo Rutte è caduto, aprendo una profonda crisi politica nel Paese. È possibile che i cittadini vengano richiamati alle urne nel mese di ottobre.

Crisi di Governo in Olanda, è caduto il quarto esecutivo guidato da Rutte

Esplode la crisi di governo in Olanda. Secondo quanto riferito dai media locali, l’esecutivo guidato dal primo ministro Mark Rutte – in carica per il quarto mandato di fila – è caduto. A mandare a gambe all’aria il Governo sarebbe stata l’approvazione di alcune misure sulla migrazione e l’asilo che ha spaccato la maggioranza che compone il Parlamento.

La coalizione che guida il IV esecutivo Rutte era formata dal Partito popolare per la libertà e democrazia (VVD), di cui fa parte anche il primo ministro, dai liberali di D66, dai cristiani democratici dell’Appello cristiano democratico (Cda) e dai calvinisti dell’Unione Cristiana (Cu).

I motivi della crisi e il ritorno alle urne

Secondo quanto riferito dal De Telegraaf, la coalizione si è divisa sulle misure volte a limitare il ricongiungimento familiare dei migranti che ha visto da un lato i partiti VVD e CDA e dall’altro i liberali e i calvinisti.

Il quotidiano olandese ha anche avanzato l’ipotesi che il Paese torno alle urne ne mese di ottobre per votare il nuovo Governo.

Il quarto governo Rutte era nato dopo un processo lungo e travagliato. Nel marzo 2021, il VVD aveva vinto le elezioni ma i negoziati per la formazione dell’esecutivo sono stati estremamente difficili. Dopo 271 giorni di trattative, a gennaio 2022, il Governo ha visto la luce con il sostegno decisivo dei liberali di D66 che avevano ottenuto il ministero delle Finanze, assegnato a Sigrid Kaag. L’equilibrio politico, tuttavia, aveva continuano a essere sempre estremamente precario.