Non scema l’alta tensione tra Iran e Usa. La Marina statunitense diffonde la notizia del sequestro di una nave commerciale nel Golfo da parte delle guardie della rivoluzione iraniane.

Il precedente, quarantotto ore prima

«Le forze statunitensi hanno monitorato l’incidente in acque internazionali» dichiara in un comunicato la Quinta Flotta della Marina statunitense con sede nel Bahrein, «valutando che le circostanze dell’evento non giustifichino ulteriori risposte». Solo mercoledì 5 luglio la Marina statunitense dichiarava di aver bloccato due tentativi di sequestro di petroliere commerciali da parte della Marina iraniana – che ha aperto il fuoco contro una delle navi – in acque internazionali al largo dell’Oman. «I Pasdaran, guardiani della Rivoluzione iraniana, hanno sequestrato una nave commerciale nelle acque internazionali vicino al Golfo dell’Oman» era stata la denuncia della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti con sede in Bahrein, aggiungendo che l’imbarcazione sequestrata era stata «probabilmente impegnata in attività di contrabbando».

Le tensioni aumentano

Gli attacchi alle petroliere, le minacce e gli ordini di guerra sospesi all’ultimo minuto non sono ormai una novità negli scenari che vedono protagonisti l’Iran e gli Stati Uniti. Mentre l’annuncio di quell’8 maggio 2018 in cui Donald Trump ritirava l’accordo sul nucleare iraniano si fa sempre più lontano, le conseguenze si fanno sempre più tangibili.