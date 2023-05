Malesia, in fiamme la petroliera Pablo: era nota per il trasporto di carichi iraniani

Malesia, in fiamme la petroliera Pablo: era nota per il trasporto di carichi ...

La petroliera che è andata a fuoco in Malesia batteva bandiera del Gabon ed era nota per il trasporto di carichi iraniani

La petroliera Pablo ha preso fuoco a largo delle coste della Malesia. Assemblata nel 1997, la petroliera ha cambiato tante volte proprietà e batteva bandiera del Gabon, soluzione spesso scelta dalle compagnie di trasporti marittimi che sono sospettate di voler aggirare le sanzioni internazionali.

Malesia, incendio sulla petroliera Pablo: trasportava carichi iraniani

La petroliera andata a fuoco nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 Maggio, era utilizzata per il trasporto di carichi dall’Iran. Dopo aver cambiato tante volte proprietà sin dall’anno in cui era stata assemblata, era finita adesso nelle mani della Pablo Union Shipping, con sede nelle Isole Marshall. Il mezzo batteva bandiera del Gabon, un indizio che di solito riporta alle compagnie sospettate di voler aggirare le sanzioni internazionali. Non è un caso che, al momento dell’incendio, la petroliera si trovasse a largo del Sud-Est asiatico, una zona particolarmente battuta dalle cosiddette ‘petroliere ombra‘.

Il precedente della petroliera Young Yong

Il caso della Pablo ricorda un po’ quello della petroliera Young Yong, una nave che batteva bandiera del Gibuti e che venne sanzionata dagli Stati Uniti proprio per il trasporto illegale di petrolio iraniano. Anche la Young Yong fece una brutta fine lo scorso anno, quando si arenò al largo delle Isole Riau in Indonesia.