Nelle ultime ore, una notizia ha sconvolto i fan dei Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. Non si tratterebbe di qualcosa di passeggero, anzi. La rottura sarebbe vicina. E’ per questo che alcuni follower “invadenti” hanno sommerso di telefonate mamma Fariba.

Crisi Salemi-Pretelli: Fariba sommersa dalle chiamate

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero ad un passo dalla rottura. La notizia ha sconvolto i fan, alcuni dei quali hanno provato a cercare conferma da Fariba Tehrani. La mamma dell’influencer italo-persiana è stata sommersa di telefonate, motivo che l’ha spinta a sfogarsi su Instagram. “Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente!“, ha esordito Fariba.

Lo sfogo di Fariba Tehrani

Fariba, a quanto pare, è stata sommersa di chiamate appena la notizia della crisi tra la Salemi e Pierpaolo è diventata di dominio pubblico. La mamma di Giulia ha proseguito:

“È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade! (…) Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero”.

Fariba non si esprime sulla crisi Salemi-Pierpaolo

Fariba non ha detto una parola sulla crisi tra la Salemi e Pierpaolo, ma è chiaro che l’invadenza dei fan è data proprio da questo. La Tehrani ha concluso:

“Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari???”.

Dalla parte di Fariba c’è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso il suo sfogo e ha aggiunto: “Mi dispiace per Fariba, i follower dovrebbero essere meno invadenti“.