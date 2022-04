Fariba Tehrani, sfogo contro la figlia: “Post infelice”

Farida Tehrani è andata su tutte le furie per un messaggio di sua figlia Giulia Salemi sui social.

Fariba Tehrani si è sfogata via social per un messaggio in cui sua figlia Giulia Salemi la prendeva in giro con i fan.

Fariba Tehrani contro Giulia Salemi

Fariba Tehrani si è sfogata via social contro sua figlia, Giulia Salemi, che l’ha presa in giro rispondendo a un fan che le aveva chiesto come comportarsi con “parenti troppo invadenti”.

“Lo chiedi alla persona sbagliata, scherzo, TVB mamma”, aveva dichiarato l’influencer, mandando su tutte le furie Fariba. L’ex naufragata ha tuonato contro la figlia via social e, condividendo il suo messaggio, ha replicato scrivendo:

“Mi preghi insistendo di venire a casa tua, poi mi fai un post infelice. Mi ero organizzata per venire domani, ma non vengo più! Tu a volte hai messo sulle tue stories pure le nostre conversazioni private…

e tutti a ridere prendendola con simpatia. E quando io in una mia live do una risposta innocente, difendendo il mio tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi rivelato il segreto della CIA”, ha scritto Fariba, e ancora: “E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato. Perché tu non hai rispettato, tante volte, mettendo la mia voce in pubblico”.

Giulia Salemi replicherà alle parole della madre nei suoi confronti?

Fariba Tehrani al GF Vip 7

Nel frattempo sui social si è sparsa la voce che Fariba potrebbe approdare al GF Vip 7 in qualità di nuova concorrente. L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferma ma in tanti – compreso Pierpaolo Pretelli – fanno il tifo per lei e sperano di vederla all’interno del reality show.