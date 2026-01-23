Tragedia a Crispiano, bimba di 5 anni muore in strada: aveva un sintomo da giorni

Muore bimba di soli cinque anni a Crispiano, in provincia di Taranto: la tragedia improvvisa ha scosso profondamente la comunità, suscitando dolore e interrogativi sulle cause del decesso.

Una tragedia ha scosso la comunità di Crispiano, in provincia di Taranto, nella mattinata di venerdì 23 gennaio: una bambina di soli cinque anni è morta improvvisamente mentre passeggiava con la madre.

Secondo le prime informazioni riportate da Mediaset Tgcom24, la piccola da alcuni giorni soffriva di forti mal di testa e perdita di appetito, sintomi che avevano allarmato i genitori.

Improvvisamente, durante la passeggiata, ha accusato un malore ed è crollata a terra. I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, trovandola in arresto cardiaco, e hanno tentato le manovre di rianimazione per circa un’ora. Purtroppo, tutti i tentativi si sono rivelati vani.

Tragedia a Crispiano, bimba di 5 anni muore in strada: indagini e ipotesi sulle cause del decesso

Le cause del decesso non sono ancora definitive: tra le possibilità al vaglio degli inquirenti ci sono meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite, senza escludere patologie preesistenti che potrebbero aver contribuito al rapido peggioramento. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà fondamentale per chiarire l’origine del malore e ricostruire con precisione le ore precedenti alla morte.

Il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, ha precisato tramite un post su Facebook che la meningite sembra al momento esclusa, dopo aver parlato con il direttore del Dipartimento di Prevenzione e i sanitari intervenuti. L’esame autoptico rappresenterà quindi un passaggio cruciale per dare risposte alla famiglia e alla comunità colpita da questo lutto improvviso.