È terminata tragicamente la vicenda di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Giurisprudenza, scomparsa il giorno dell’Epifania e ritrovata morta il 15 gennaio sulle colline di Teolo. Le indagini e l’autopsia confermano le cause del drammatico decesso.

Scomparsa e tragedia: Annabella Martinelli morta a 22 anni

La vicenda di Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza di Bologna di 22 anni, si è conclusa tragicamente dopo giorni di apprensione iniziati il giorno dell’Epifania, quando la giovane si è allontanata da casa in bicicletta.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno seguito i suoi spostamenti: prima davanti a un’area di servizio a Selvazzano, dove aveva acquistato due pizze e una bevanda, poi vicino al municipio di Teolo, fino all’ultima ripresa alle 23:06 a Villa di Teolo. Qui Annabella ha legato la bicicletta con un lucchetto, mangiato qualche trancio di pizza e compiuto il gesto estremo. Non ricevendo sue notizie, la famiglia ha subito denunciato la scomparsa, dando il via a una vasta operazione di ricerca coordinata dalla Prefettura, che ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

Annabella Martinelli trovata morta dopo la scomparsa: l’autopsia conferma l’ipotesi iniziale

Il 15 gennaio, a seguito di una segnalazione di una donna che passeggiava con il cane, il corpo di Annabella è stato rinvenuto impiccato a un albero nei pressi di un casolare abbandonato sulle colline di Teolo, a circa un chilometro dal luogo in cui aveva lasciato la bicicletta.

L’autopsia, eseguita il 20 gennaio dall’Istituto di medicina legale di Padova, non avrebbe evidenziato segni di violenza esterna, confermando così l’ipotesi del suicidio già avanzata dagli inquirenti. La Procura di Padova, titolare delle indagini, attende ora il nulla osta per il funerale, che si prevede vedrà la partecipazione di numerosi amici, compagni di studio e concittadini desiderosi di rendere omaggio alla giovane studentessa.