Continuano le indagini sulla morte di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni scomparsa lo scorso 6 gennaio e ritrovata morta impiccata a un albero sui Colli Euganei. Martedì sarà eseguita l’autopsia, ma intanto emergono nuovi dettagli sulla sua morte.

Morte Annabella Martinelli: il dettaglio shock sulla bocca

Ci sono ancora diversi punti da chiarire sulla morte di Annabella Martinelli, la ragazzi di 22 anni scomparsa da casa lo scorso 6 di gennaio e ritrovata nove giorni dopo impiccata a un albero in un bosco in località Villa di Teolo (Padova), una zona dei Colli Euganei.

Al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di suicidio, visto anche la lettera ritrovata nella camera della ragazza, lettera nella quale la giovane annunciava l’intenzione di togliersi la vita. Quindi al momento per i Carabinieri è esclusa l’ipotesi del coinvolgimento di altre persone. Tra i punti da chiarire c’è il fatto che Annabella Martinelli è stata trovata morta con un cerotto sulla bocca. Gli inquirenti però, nello zainetto della ragazza, hanno trovato un quaderno nel quale la 22enne scriveva non solo il suo malessere ma anche la modalità con cui pensava di togliersi la vita, ovvero l’impiccagione, citando anche l’utilizzo di un cerotto sulle labbra al fine di accelerare il decesso.

Morte Annabella Martinelli: martedì l’autopsia

Secondo gli inquirenti, l’ipotesi principale è che Annabella Martinelli si sia suicidata. Nonostante alcuni punti non chiari, come il perché abbia deciso di mettere il lucchetto alla bici, o il perché abbia acquistato due pizze, o il perché avesse un cerotto sulle labbra, tutto il resto fa pensare a un gesto volontario. Martedì intanto verrà effettuata l’autopsia sul corpo della 22enne, esame fondamentale per capire l’esatta causa del decesso e quindi confermare o meno che si sia trattato di suicidio.