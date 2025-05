Un annuncio sorprendente

Cristiano Malgioglio, noto paroliere e personaggio televisivo, ha sorpreso tutti con un annuncio che ha dell’incredibile: a 80 anni, il prossimo novembre convolerà a nozze. Questo scoop è stato rivelato durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, dove Malgioglio ha condiviso dettagli sulla sua vita privata e sul suo compagno turco, di 40 anni più giovane.

Il testimone d’eccezione

Le anticipazioni non si fermano qui. Malgioglio ha anche rivelato chi sarà il suo testimone di nozze: si tratta di Alessandra Celentano, storica insegnante di danza del programma Amici. Questa scelta ha suscitato curiosità e interesse, dato il legame che unisce i due personaggi nel mondo dello spettacolo. La Celentano, nota per il suo carattere forte e le sue opinioni schiette, rappresenta un simbolo di supporto per Malgioglio in questo momento speciale della sua vita.

Una relazione duratura

Malgioglio ha dichiarato di essere fidanzato con un uomo turco residente a Istanbul da circa cinque anni. Nonostante le difficoltà e i momenti di crisi, la coppia ha saputo mantenere viva la loro relazione, che ha attraversato alti e bassi. Questo matrimonio rappresenta quindi non solo un passo importante per Malgioglio, ma anche una celebrazione di un amore che ha resistito alla prova del tempo. Durante la sua carriera, il paroliere ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, ma ora sembra pronto a condividere con il pubblico questo nuovo capitolo.

Il successo in TV

Negli ultimi anni, Cristiano Malgioglio è diventato un volto noto della televisione italiana, partecipando a vari programmi sia su Rai che su Mediaset. La sua presenza nella giuria di Tale e Quale Show e il suo ruolo ad Amici lo hanno reso un personaggio amato dal pubblico. La sua co-conduzione al Festival di Sanremo 2025 ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama televisivo. Con il suo stile unico e la sua personalità vivace, Malgioglio ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, diventando un vero e proprio fenomeno mediatico.