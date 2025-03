Un incubo durato mesi

La storia di Cristina Incorvaia, nota influencer e volto di programmi televisivi, ha preso una piega drammatica negli ultimi mesi. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island, la sua vita è stata segnata da un’esperienza di stalking che l’ha costretta a vivere nel terrore. Dall’estate del 2022, un uomo ha iniziato a perseguitarla con messaggi minacciosi e appostamenti, rendendo la sua vita quotidiana un vero e proprio incubo.

Il coraggio di parlare

Recentemente, Cristina ha deciso di rompere il silenzio e condividere la sua esperienza con i suoi follower. Dopo giorni di assenza dai social, ha raccontato attraverso una storia su Instagram come si sente ora che lo stalker è stato arrestato. “Scusate se sono stata un po’ assente, sono stati giorni particolari. Da quando mi sento più libera, sto cercando di vivere e dedicarmi ad altro”, ha dichiarato, esprimendo gratitudine verso chi l’ha sostenuta in questo difficile percorso.

La cattura dello stalker

Il calvario di Cristina è culminato con l’arresto del suo persecutore, avvenuto dopo un lungo periodo di indagini da parte delle forze dell’ordine. L’uomo, già noto per precedenti reati di stalking, aveva violato ripetutamente il divieto di avvicinamento, presentandosi nei pressi della sua abitazione e del suo luogo di lavoro. La situazione è diventata insostenibile, costringendo Cristina a denunciare l’accaduto e a cercare protezione.

Un messaggio di speranza

Nonostante il trauma subito, Cristina Incorvaia ha dimostrato una straordinaria forza interiore. La sua storia è un monito per tutti coloro che si trovano in situazioni simili, evidenziando l’importanza di denunciare e cercare aiuto. “Voglio che la mia esperienza possa essere d’aiuto ad altre persone che vivono situazioni di paura e isolamento”, ha affermato, sottolineando la necessità di un supporto sociale e psicologico per le vittime di stalking.

Ricominciare a vivere

Oggi, dopo aver affrontato il suo incubo, Cristina si concentra su ciò che ama: i suoi affetti e i suoi hobby. Ha dichiarato di voler distaccarsi dai social per un po’, per ritrovare la serenità e la normalità. La sua vicenda, sebbene dolorosa, si conclude con un messaggio di speranza e resilienza, dimostrando che è possibile superare anche le esperienze più traumatiche.