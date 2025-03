Cristina Incorvaia, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha vissuto un’esperienza traumatica legata a uno stalker che l’ha perseguitata per diverso tempo. La donna ha denunciato l’uomo per minacce e pedinamenti, un comportamento che ha minato la sua sicurezza e tranquillità. In queste ore l’annuncio che cambia tutto.

Cristina Incorvaia e l’incubo del suo stalker

L’incubo di Cristina ha avuto inizio quando l’uomo, che non era un suo conoscente, ha iniziato a seguirla e a inviarle messaggi inquietanti. Le minacce e la costante presenza nella sua vita quotidiana hanno spinto Cristina a rivolgersi alle autorità, nel settembre 2022, che hanno avviato le indagini.

“Quando uscivo e rientravo, lui mi aspettava sotto casa. Io gli dicevo noi siamo solo amici. Me lo ritrovavo sotto casa e una notte ha dormito sulla panchina ad aspettare me“, dichiara a Pomeriggio Cinque la donna.

Il caso è stato trattato dai giudici, che hanno esaminato le prove e, dopo aver ascoltato la testimonianza di Cristina, hanno preso provvedimenti nei confronti dello stalker. La situazione ha finalmente visto un risvolto positivo per Cristina, che, dopo tanto dolore e preoccupazioni, ha potuto ritrovare un po’ di serenità.

Cristina Incorvaia: l’importante annuncio dell’ex UeD

“Il mio stalker qualche giorno fa è stato arrestato. Adesso sono serena, lui era sottoposto a sorveglianza tramite braccialetto elettronico. Ha violato più volte il divieto di avvicinamento sostando o aggirandosi nei pressi della mia abitazione o del mio lavoro, anche in orari notturni”.

La vicenda ha suscitato molta attenzione mediatica, sia per la fama di Cristina che per la gravità del reato subito. La sua esperienza ha anche portato maggiore consapevolezza sul fenomeno dello stalking e sull’importanza di proteggere le vittime da comportamenti violenti e invadenti.