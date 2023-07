Adesso che l’Isola dei Famosi è solo un brutto ricordo, Cristina Scuccia ha voluto condividere con i fan il suo pensiero. L’ex suora si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, parlando di “programma pieno di trappole e provocazioni“.

Con una serie di Instagram Stories, Cristina Scuccia ha voluto raccontare ai fan la sua avventura all’Isola dei Famosi. A distanza di qualche settimana dalla fine del reality honduregno, l’ex suora ha vuotato il sacco, definendolo un programma “pieno di trappole e provocazioni“. Ha sottolineato che è stata “un’esperienza dura a livello mentale e fisico“, ma che le ha comunque insegnato tante cose.

Cristina ha raccontato:

“Provi la vera fame e poi sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevamo un sacco di tempo a disposizione, ma non avevamo nessun elemento per impiegarlo se non raccogliendo la legna, guardando il fuoco. Due mesi così è stata tosta. (…) Mi sono rimaste molte cose. La prima è aver capito che ho una grande capacità di resistere in condizioni che non sono la mia comfort zone. Poi ho capito che non ho moltissima pazienza. Dovrò lavorarci sopra, poi il programma prevedeva delle trappole, così come le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni nelle quali non dovevi cadere. Io però devo ancora lavorare su questo aspetto”.