Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi ha confessato di avere una relazione “con una persona” e a seguire ha chiesto alla conduttrice Ilary Blasi di non farle altre domande in merito alla questione.

Cristina Scuccia: la relazione segreta

A quasi tre anni dal suo addio alla vita consacrata, Cristina Scuccia è tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi e a sorpresa lei stessa ha confessato che avrebbe una relazione con una misteriosa “persona” (di cui si è guardata bene dallo svelare l’identità).

Difronte alle insistenze di Ilary Blasi, la naufraga ha confessato che questa persona vivrebbe in Spagna, dove lei si è trasferita in cerca di sé stessa dopo aver detto addio alla vita da suora.

“Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato”, ha affermato, e ancora: “È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.

In tanti si chiedono se, prima della fine del programma, emergeranno nuovi dettagli sulla relazione dell’ex suora che, al momento, non ha svelato ulteriori particolari in merito alla vicenda.