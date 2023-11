Croazia, il ministro della Difesa Mario Banožić è in ospedale dopo un grav...

Croazia, il ministro della Difesa Mario Banožić è in ospedale dopo un grav...

Il presidente della Croazia, ha destituito il ministro della Difesa per aver causato un incidente stradale mortale

Il presidente croato, Andrej Plenković, ha rassegnato le dimissioni del ministro della Difesa, Mario Banožić, a seguito di un incidente stradale, che ha avuto conseguenze fatali.

Croazia, Plenković ha rimosso il ministro della difesa dall’incarico

L’ufficio del procuratore distrettuale ha riferito che l’auto di Banožić ha superato un camion nella nebbia, schiantandosi contro un furgone che viaggiava dalla direzione opposta. “Sono stato informato delle circostanze dell’incidente ed esprimiamo le nostre condoglianze e la nostra preoccupazione per il ministro, che è stato ricoverato in ospedale con gravi lesioni fisiche” ha dichiarato il premier, aggiungendo di aver autorizzato il Segretario di Stato, Zdravko Jakop, a svolgere le funzioni di Ministro della Difesa.

Le condizioni di Mario Banožić

Banožić, ricoverato all’ospedale di Vinkovci dopo l’incidente, si trova ora nel reparto di terapia intensiva. Ha riportato ferite alla testa, al torace e agli arti. Secondo i medici non ricorda nulla sulla dinamica del sinistro. Il direttore sanitario, Krunoslav Šporčić, ha risposto alle domande sullo stato di salute del politico, scongiurando che si trovi in pericolo di vita. Deve tuttavia essere costantemente monitorato.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6:15 del mattino di sabato 11 novembre, all’altezza dell’uscita di Vinkovci in direzione Županja. Secondo una prima ricostruzione il ministro si trovava alla guida della sua jeep e si stava dirigendo ad una partita di caccia con amici. Avrebbe cercato di sorpassare un camion, senza considerare la fitta nebbia e senza moderare la velocità. Il conducente del veicolo contro cui si è schiantato è morto in seguito all’impatto. Al termine delle indagini verrà sporta denuncia contro Banožić, che sarà accusato di aver causato un incidente stradale per negligenza. Se fosse condannato richiederebbe fino a otto anni di carcere.