Crollo ad Aleppo, almeno 16 morti: 5 sono bambini. Si cercano sopravvissuti

Sono almeno sedici le vittime del crollo di un condominio che si è verificato ad Aleppo, in Siria.

Di queste, cinque sono bambini. I soccorritori accorsi sul logo della tragedia stanno verificando la presenza di sopravvissuti. Al momento, pare che il cedimento dell’edificio sia stato causato da una perdita d’acqua.

Almeno 16 persone sono morte a causa del crollo di un condominio provocato da una perdita d’acqua. Il bilancio delle vittime, secondo quanto riferito, comprende cinque bambini, secondo quanto riferito da un’agenzia di stampa curda.

I soccorritori presenti sul posto sono ancora alla ricerca di sopravvissuti. I filmati condivisi dalla televisione di Stato hanno mostrato decine di soccorritori impegnati a estrarre le persone dalle macerie, mentre i bulldozer lavoravano per rimuovere le macerie.

L’edificio di cinque piani, abitato da sette famiglie, è crollato nella giornata di domenica 22 gennaio. Tutti i morti siriani erano stati costretti a fuggire dalle loro case d’origine a causa di oltre un decennio di combattimenti che ha straziato il Paese.

Devastating news: 16 deaths so far, including children, reported in the collapse of a residential building in Sheikh Maqsoud, #Aleppo, #Syria. The ongoing bombing by the Assad regime and Russia has destroyed thousands of buildings, leaving thousands more at risk. pic.twitter.com/C8SpO6SHXh

— Mousa Zidane (@Zidane084) January 22, 2023