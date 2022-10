Sono già partite le procedure per accertare cose sia successo nel crollo serale all'Aula magna dell'università di Cagliari, proseguono i rilievi

Crollo all’Aula magna dell’università di Cagliari, proseguono i rilievi ma sarebbe confermato: non ci sono feriti ma solo per un caso dato che come riportano i media la struttura aveva ospitato fino a poche ore prima alcune lezioni agli studenti dell’ateneo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che con l’aiuto dei cani e dei droni e sopralluoghi mirati non hanno trovato tracce che, come spiega l’Ansa, “possano far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie”.

Crollo all’Aula Magna, proseguono i rilievi

In queste ore, dopo il crollo notturno, si sta ancora procedendo alla messa in sicurezza dell’area mentre tecnici e Carabinieri sono già al lavoro per capire le cause del crollo.

Tutti gli edifici che si trovano del complesso sono in predicato di ispezione. Proprio in queste ore del mattino stanno proseguendo i rilievi sul posto degli uomini del 115 e dei tecnici specializzati che sono alla ricerca di indizi per capire cosa sa successo.

Ambulanze ancora sul posto ma da protocollo

Il crollo si è verificato verso le 21.50 del 18 ottobre nell’edificio retrostante l’ingresso principale del complesso.

Nelle ore della notte i sopralluoghi sono andati avanti anche con la presenza di alcune ambulanze che hanno stazionato sul settore per prestare eventuali soccorsi. Nei minuti successi al disastro il sindaco Paolo Truzzu aveva detto: “Bisogna capire le cause prima di arrivare ad ogni ipotetica conclusione, facciamo tanti controlli sugli edifici e nonostante questo non sono mai sufficienti”.