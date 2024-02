Crollo del cantiere Esseluna a Firenze: fissaggio mancante dietro le cause della tragedia?

Non si fermano le indagini per capire cosa abbia causato il recente crollo del cantiere Esselunga di Firenze. E sembra che le parole del pm Filippo Spiezia siano state profetiche perché, stando ai nuovi dettagli sulla vicenda, pare che siano stati commessi alcuni errori, tra cui la mancata installazione di un fissaggio aggiuntivo sulla trave.

Le due ipotesi principali

La tragedia potrebbe essere stata causata da un errore di progettazione, le nuove ipotesi sulle cause del crollo mettono sul tavolo due nuovi elementi. Il primo è che lo scheletro della struttura, a causa di alcuni problemi, sarebbe stato concepito dall’inizio con un vizio che ne avrebbe minato la stabilità complessiva, ma questo non è l’unico elemento di criticità.

Perché si parla anche di una trave che avrebbe avuto bisogno di un fissaggio aggiuntivo, un intervento che però non è mai avvenuto e che, probabilmente, ha avuto un ruolo nell’intera vicenda. Una seconda ipotesi che però non sembra convincere del tutto gli inquirenti che propendono più per l’errore di progettazione.

Si continua a indagare

Al momento però non ci sono ancora conferme certe e, stando al Quotidiano Nazionale, bisognerà analizzare nel dettaglio i filmati del crollo per avere un quadro più chiaro sulle cause del cedimento. Bisogna precisare che per ora non ci sono indagati, ma la situazione potrebbe presto cambiare, soprattutto se verranno confermati i dubbi sul progetto del cantiere.