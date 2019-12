Panico questa mattina su un autobus di studenti a Fidenza: le fiamme hanno invaso il vano motore e l'autista ha evacuato i ragazzi.

Una tragedia sfiorata questa mattina a Fidenza: un autobus carico di studenti ha preso fuoco mentre si stava dirigendo verso Busseto. I ragazzi dovevano raggiungere gli edifici scolastici, ma improvvisamente e per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato un incendio. L’autista del pullman ha fatto scendere gli alunni vicino a via Emilia all’incrocio con via Porro. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, infine, la situazione è tornata alla normalità e nessuno è rimasto ferito. Tra le prime ipotesi ci sarebbero quella di un guasto meccanico o di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Fidenza e gli agenti della Polizia Locale.





Fidenza, autobus prende fuoco

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari rassicura i media spiegando che “gli studenti che stamane viaggiavano sull’autobus Tep che ha preso fuoco, stanno tutti bene”.

Infatti, nella mattinata di giovedì 5 dicembre un autobus che da Fidenza era diretto a Busseto è andato in fiamme. L’autista ha fatto scendere i ragazzi all’altezza di via Emilia e nessuno è rimasto ferito. “Si tratta di ragazzi dell’Itis e del Paciolo D’Annunzio – continua il messaggio del sindaco – che sono stati fatti scendere immediatamente dall’autista, appena questo ha notato i primi piccoli sbuffi di fumo dal retro dell’autobus, dove si trova il vano motore”. Tra le probabili cause del rogo vi sono quella di guasto meccanico o di corto circuito.

“Sul posto è subito intervenuta la polizia locale di Fidenza – conclude il primo cittadino -. Gli agenti mi spiegano che i ragazzi sono scesi dall’autobus in sicurezza e senza problemi, sono stati fatti allontanare dall’area occupata dal mezzo e sotto la supervisione dei vigili sono arrivati alle loro scuole d’appartenenza”.

Tanta paura, quindi ma nessuna conseguenza.