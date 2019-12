La donna è stata ricoverata in fin di vita a Chiari a seguito di un gravissimo infarto.

Tragedia nel bresciano dove una donna è in fin di vita a causa di un infarto accusato poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Ricoverata a Chiari, il suo cuore è in evidente difficoltà. Stando a quanto ricostruito la vittima, una 42enne, poche ore prima si era recata nel vicino ospedale di Romano di Lombardia a causa di dolori al petto e al braccio ma i medici l’avevano dimessa giudicandola non grave.

Ha un infarto: dimessa poco prima

E’ in gravissime condizioni la donna colta da infarto poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I fatti risalgono allo scorso 20 novembre, quando la donna si è recata all’ospedale di Romano di Lombardia accusando fortissimi dolori al petto e al braccio. I medici l’hanno visitata per poi dimetterla dicendole che non era nulla di grave.

Tornata a casa, però, la situazione è precipitata e la donna è stata colta da attacco cardiaco. Il 118 l’ha trasportata nel vicino ospedale di Chiari dove sta lottando tra la vita e la morte.





Il marito: “Li denuncio”

“Lì denuncio. Non è possibile che mia moglie sia stata dimessa nonostante continuasse a dire di avere dolori” sono le parole strazianti del marito della donna che è disperato. “L’hanno tratta male dicendo: “Signora lei sta meglio di tutti noi“. E invece mezz’ora dopo essere arrivata a casa ha avuto un infarto. Ora è in coma“. L’avvocato della donna ha informato sula situazione: “I familiari per il momento sono distrutti dal dolore, tuttora increduli circa quanto accaduto e continuano a sperare in un miglioramento delle condizioni della loro congiunta”.