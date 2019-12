Uno studente di 11 anni è morto dopo aver accusato un malore a scuola a Ostia: nonostante fosse stato rianimato, è deceduto all'arrivo in ospedale.

Tragedia a Ostia, nel Lazio, dove un bambino di 11 anni è morto dopo aver accusato un malore a scuola. Inutile l’intervento dei soccorritori allertati dagli insegnanti: nonostante la rianimazione, poco dopo l’arrivo in ospedale i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Bimbo morto per malore a scuola a Ostia

Stando alle prime ricostruzioni, il bambino si trovava nella palestra della scuola media di via Mar dei Caraibi dove era iscritto al primo anno. Ancora non è chiaro se fosse in corso una lezione di educazione fisica, cosa che dovrà essere accertata dagli investigatori.

Fatto sa che poco prima delle 13 il giovane si sarebbe sentito male e sarebbe svenuto, andando in arresto cardio circolatorio. Gli insegnanti hanno quindi chiamato immediatamente i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno iniziato ad effettuare le manovre di rianimazione che sono durate per circa un’ora.

Una volta ristabilito il ritmo, l’hanno subito trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi con l’eliambulanza, atterrata nei pressi del campo di Stella Polare.

Durante il tragitto però le sue condizioni si sono aggravate e avrebbe di nuovo perso i sensi. Arrivato al nosocomio di via Passeroni intorno alle 14:50, i medici non hanno potuto far altro che decretarne la morte.





Sulla vicenda è stata aperta un’indagine ad opera del commissariato della Polizia di Ostia a cui spetta il compito di stabilire i dettagli di quanto accaduto e capire se il bambino soffrisse di particolari patologie. Sembrerebbe che la scuola fosse dotata di defibrillatori ma vi è da accertare se fossero disponibili e pronti all’uso. Gli inquirenti hanno interrogato le insegnanti presenti al momento del malore e potrebbero fare lo stesso con alcuni compagni di classe della vittima.