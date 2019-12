Paura a Bologna: un tifoso del Milan è stato accoltellato da un altro tifoso rossonero mentre stava uscendo dallo stadio.

Dramma allo stadio Dall’Ara di Bologna dove, una volta finita la partita tra i padroni di casa e il Milan, un tifoso rossonero è stato accoltellato all’addome da un supporter della sua stessa squadra. E’ ora ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore del capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Accoltellato tifoso del Milan a Bologna

Stando alle prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto dopo il fischio di fine del match che ha visto il Milan trionfare con un 3-2. Stando alla ricostruzione di un’emittente locale, due tifosi rossoneri sarebbero giunti alle mani per futili motivi, ovvero per contendersi un pantaloncino di un giocatore di Pioli. Costui l’aveva infatti lanciato nel settore ospiti come ricordo della serata di Bologna, e i due avrebbero voluto entrambi portarselo a casa.

Litigando per chi dovesse diventarne il proprietario, hanno iniziato a litigare duramente fino a far sfociare la rissa in qualcosa di più grave.

Durante il deflusso per uscire dalla struttura, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro ferendolo gravemente all’addome. Ciò ha reso immediata la chiamata al 118. I sanitari, giunti sul posto, l’hanno subito trasportato con urgenza all’ospedale bolognese dove sarebbe ricoverato in condizioni critiche.

Sull’episodio sta già indagando la Polizia per chiarire la dinamica dettagliata della vicenda. Dovrà inoltre far luce sui motivi per cui un tifoso sia potuto entrare nello stadio armato nonostante la quantità di agenti delle forze dell’ordine schierati all’ingresso. La Digos avrebbe già individuato e fermato il presunto colpevole.