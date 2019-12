Crollato un controsoffitto della cucina di un asilo nido a Capo d'Orlando: quattro cuoche sono rinmaste ferite dalla caduta dei calcinacci.

Attimi di paura quelli vissuti nell’asilo nido di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. All’improvviso il controsoffitto della cucina è caduto e ha travolto le cuoche, a quell’ora impegnate a preparare il cibo per i bambini. Quattro di loro sono rimaste ferite mentre l’incidente non avrebbe coinvolto nessuno dei piccoli, in quel momento nella sala mensa lontana dalla cucina.