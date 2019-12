A trovare il corpo della donna (una madre 34enne morta in casa a Giugliano) sono stati i figli di 4 anni e 18 mesi.

Tragedia a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove una madre di 34 anni è stata trovata morta nella sua casa. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai figli di soli 4 anni e 18 mesi. Il maggiore, ignaro di quanto stesse realmente accadendo, ha spiegato al padre: “La mamma sta dormendo per terra in bagno“.

Madre morta in casa

L’allarme è stato lanciato dal marito della vittima (come accaduto pochi giorni prima anche a Potenza, dove Marinunzia Garofalo è morta in casa sepolta dai rifiuti), preoccupato perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la moglie. Ha dunque tentato di contattarla chiamando al telefono fisso dell’abitazione. Ha risposto il figlio maggiore, di 4 anni, che gli ha spiegato: “La mamma sta dormendo a terra in bagno”.

Le parole del bambino hanno allarmato ulteriormente l’uomo, che ha immediatamente lasciato il posto di lavoro per tornare a casa e accertarsi che la donna stesse bene.

Quando è entrato in casa, ha trovato il suo corpo riverso sul pavimento del bagno. Accanto a lei c’erano i bambini, convinti che la madre si fosse semplicemente addormentata quando in realtà la donna era ormai morta.





Inutili i soccorsi: per la 34enne non c’è stato niente da fare. Il personale sanitario del 118, allertato dal marito della donna, non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico, per accertare l’esatta causa della morte. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno eseguito i primi rilievi nell’appartamento.