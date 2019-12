Attimi di paura nella stazione di Foggia. Un uomo armato di coltello ha iniziato a minacciare gli utenti che cercavano di entrare nella biglietteria.

Un uomo di 22 anni, seminudo e armato di coltello, ha iniziato a minacciare i passanti e gli utenti della stazione ferroviaria di Foggia. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:30 del mattino, fascia oraria particolarmente intensa per i pendolari che affollavano la stazione. L’uomo, un cittadino bulgaro senza fissa dimora, impugnava una lama lunga 18 centimetri con la quale aveva iniziato a minacciare chiunque provasse a entrare nella biglietteria della stazione di Foggia.





Uomo armato di coltello a Foggia, arrestato

La polizia ferroviaria ha arrestato il 22enne con l’accusa di minacce aggravate, danneggiamento, porto abusivo d’armi e false generalità. Gli agenti della polizia si sono allarmati quando hanno visto alcuni viaggiatori scappare dalla biglietteria e rischiare di cadere. L’uomo ha tentato di fuggire all’interno del bar, abbandonando l’arma in un contenitore dei rifiuti.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo in un angolo del locale e l’hanno successivamente condotto negli uffici della polizia ferroviaria.

Oltre al coltello, l’uomo aveva con se anche un chiodo arrugginito di 15 centimetri, ben nascosto nello zaino, che all’occorrenza si sarebbe potuto trasformare in un’altra arma. Il 22enne aveva già dei precedenti penali risalenti ai mesi di maggio e giugno. In quelle due differenti occasioni è stato infatti fermato e arrestato per furto aggravato, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel marzo del 2019 un altro uomo armato aveva seminato il panico, questa volta nella stazione della metro A Barberini di Roma. L’uomo, un 20enne originario della Romania, aveva anche provato ad aggredire i militari di pattuglia con un coltello.