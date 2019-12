Ilaria Cucchi ha accusato un lieve malore nella giornata di sabato 14 dicembre: con un messaggio su Facebook, però, ha rassicurato tutti.

La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria ha accusato un lieve malore nella giornata di sabato 14 dicembre. La donna, però ha rassicurato tutte le persone che la sostengono con un messaggio pubblicato su Facebook: “Un po’ di stress e disidratazione ma sono già fuori e sto bene. Ringrazio davvero tutti per l’affetto”. Confermati quindi i prossimi appuntamenti in Emilia Romagna. Domenica 15 dicembre Ilaria Cucchi sarà a Mirandola (Modena) alle ore 17.30 e poi si sposterà a Bologna, all’Oratorio San Filippo Neri, alle 20.30 dove presenterà il libro ‘Il coraggio e l’amore’.





Malore per Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi ha avuto un piccolo malore nella giornata di sabato 14 dicembre: la sorella di Stefano è un po’ sotto pressione, ma assicura di stare bene.

Sul suo profilo Facebook, infatti, ha scritto: “Ringrazio davvero tutti per l’affetto”.



L’avvocato Fabio Anselmo, compagno di Ilaria Cucchi, inoltre, ha pubblicato una sua foto all’ospedale accompagnata dal seguente messaggio: “Quando si tira troppo e per troppo tempo anche l’erba cattiva… Comunque grazie di cuore agli angeli del 118 di Bergamo ed alla calda ospitalità delle sardine di ieri sera e di Maurizio Martina e della sua fondazione di oggi. Torneremo presto io ed Ilaria. Bergamo e la sua gente sono meravigliosi”.



Nessuna ripercussione, dunque, sui prossimi appuntamenti della sorella di Stefano: oggi, domenica 15 dicembre a Modena alle ore 17:30; mentre alle ore 20:30 Ilaria sarà a Bologna per presentare il nuovo libro. Si continua a cercare giustizia per Stefano Cucchi, ucciso 10 anni fa per un pestaggio dopo l’arresto.