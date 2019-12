Paura questa mattina a Roma a causa di una serie di incidenti a catena nel tunnel Giovanni XXIII: uno scooter è andato in fiamme.

Momenti di grandissima paura questa mattina in Galleria Giovanni XXIII dove uno scooter è andato in fiamme a seguito di un incidente stradale. Il tutto è avvenuto poco dopo le 8.30 in direzione Stadio Olimpico e stando alle prime informazioni la causa del sinistro sarebbe stata una macchia oleosa a terra. Proprio a causa dell’asfalto viscido, infatti, si sono innescati una serie di incidenti a catena all’interno del tunnel. Diversi i veicoli coinvolti, motivo per il quale i soccorritori hanno reputato necessario chiudere gli accessi alla galleria.

Scooter in fiamme a Roma

Una macchina di olio o carburante sull’asfalto ha mandato in tilt la circolazione dei veicoli all’interno della galleria Giovanni XXII a causa di una serie di incidenti a catena. I conducenti dei mezzi ne hanno perso il controllo andando fuori strada: i conducenti di tre scooter sono stati sbalzati a terra venendo poi colpiti da un’auto che procedeva dietro di loro e non è riuscita ad evitare l’impatto venendo a sua volta tamponata da un’altra auto.

Uno dei mezzi coinvolti ha preso fuoco e il fumo ha rapidamente invaso il tunnel scatenando il panico. I soccorritori sono rapidamente giunti sul posto e hanno optato per la chiusura dell’area. Effettuati i rilievi, dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.





Le testimonianze

“Sono entrato nel tunnel e un centinaio di metri prima dell’uscita della galleria ho visto almeno tre scooteristi perdere il controllo e scivolare su questa macchia – ha raccontato uno scooterista riuscito a non cadere dal suo mezzo -. Uscito dalla galleria mi sono fermato per chiamare il 112 e ho visto uno scooter prendere fuoco: il fumo ha invaso il tunnel“.