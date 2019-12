Muore 50enne colpita da malore sull'isola di Capri: l'eliambulanza chiamata per soccorrerla è arrivata in ritardo.

Una donna di 50 anni è morta in seguito ad un malore all’ospedale Loreto Mare di Napoli. I soccorsi avrebbero avuto dei ritardi. La 50enne si era sentita male ad Anacapri, sull’isola di Capri: soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasportata all’ospedale Capilupi.

In considerazione della grave crisi respiratoria di cui soffriva la 50enne, i medici avevano deciso per il suo trasferimento sulla terraferma. Ma dal 118 sarebbe arrivata una comunicazione negativa: l’elicottero non poteva atterrare a Damecuta, sull’isola di Capri, per l‘inadeguatezza dell’impianto di illuminazione dell’eliporto. Così si è passato a richiedere l’intervento di un elicottero militare; poi dal 118 è arrivata comunicazione che invece le luci dell’eliporto erano funzionanti e che l’elimabulanza poteva atterrare.

La 50enne è stata così trasferita, circa due ore dopo il primo ricovero, al Loreto Mare di Napoli, dove però è deceduta qualche ora dopo il suo arrivo.





Muore 50enne a Capri

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione sanità ha commentato la vicenda: “Una donna di Anacapri sarebbe deceduta in seguito ad un malore causato da una grave crisi respiratoria. Le condizioni erano tali da dover essere trasportata d’urgenza a Napoli per il ricovero ma i soccorsi hanno tardato ad arrivare per problematiche tecniche”.

Borrelli ha poi aggiunto che è sua intenzione far partire un’interrogazione per capire quali siano stati gli avvenimenti precisi che hanno portato al decesso della donna e accertare le responsabilità precise da parte del personale dell’Asl. “Se così fosse” ha concluso “se la donna si fosse salvata senza il ritardo dei soccorsi sarebbe allora un fatto gravissimo”.