Disagi in Liguria a causa del maltempo che ha colpito la regione nella giornata del 20 dicembre: i temporali hanno ingrossato i corsi d'acqua.

La Liguria è stata colpita da un’ondata di maltempo nella giornata di venerdì 20 dicembre. I temporali si sono concentrati sulla zona di Ponente ligure e nell’imperiese. I corsi d’acqua, inoltre, si sono pericolosamente ingrossati e, come riporta Regione Liguria sul suo profilo Twitter, a Sanremo è esondato il torrente Armea. Il torrente Argentina, invece, è costantemente monitorato e spaventa i cittadini. Disagi anche sull’Aurelia, dove alcuni alberi sono precipitati sulla strada: via Caravelli è stata chiusa fino all’intersezione con l’Aurelia bis. Infine, a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo, sono caduti 48.6 millimetri di acqua in un’ora. L’allerta rossa proseguirà fino alla mezzanotte del 20 dicembre.

Maltempo in Liguria: la situazione

I temporali e il maltempo che hanno colpito la Liguria nel pomeriggio del 20 dicembre stanno causando disagi alla circolazione dei veicoli. Infatti, sull’Aurelia, in particolare sulla famosa salita del Poggio della Milano-Sanremo, è crollato un albero. Una frana, invece, è scesa nella frazione Borello, sotto San Romolo. Nel pomeriggio del 20 dicembre, inoltre, una seconda frana si è verificata sulla strada provinciale 55 nel Comune di Ceriana: 15 persone sono state sfollate. Infine, anche a Rapallo si è verificata una frana che isola la frazione Chignero.

[20/12-16.00] #AllertaMeteoLIG Con il maltempo di oggi si è riattivata la frana di #Rezzo (IM) pic.twitter.com/v842v4Egj8 — Regione Liguria (@RegLiguria) 20 dicembre 2019

A Rezzo, invece, è sceso un fiume di fango dalla collina. “Il fango sta scendendo lungo il percorso originario della frana – ha detto il sindaco di Rezzo, Renato Adorno – ma se continua a piovere così forte potrebbero verificarsi nuovi problemi. La situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro”.

Sul profilo Twitter della Regione, inoltre, segnalano l’esondazione del torrente Armea tra Biesse Laterizi e il ponte di ferro. I Vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine sono al lavoro per riportare alla normalità la situazione. “Stiamo intervenendo su tutto il territorio, ma invito tutti a tenersi assolutamente lontani dai corsi d’acqua – scrive su Facebook il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri -. Chi può rimanga in casa”.

[20/12-15.15] #AllertaMeteoLIG 🔴ATTENZIONE Armea a #Sanremo al livello massimo, ma negli argini. Esondato in due punti in zona ponte Savio.

Via Caravelli chiusa fino a incrocio con Aurelia bis in via precauzionale. ⚠️Nessuna persona coinvolta, prestare massima attenzione pic.twitter.com/V8e8PknFGG — Regione Liguria (@RegLiguria) 20 dicembre 2019

Da quanto si apprende sul profilo Twitter della Regione Liguria anche alcuni voli diretti a Genova sarebbero stati dirottati a causa del maltempo. Sono sette i voli cancellati e cinque quelli in arrivo dirottati su altre città.