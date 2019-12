Un ragazzo di appena 20 anni è morto a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, in un incidente stradale avvenuto il giorno di Natale.

Giorno di Natale finito in tragedia per una famiglia del padovano a causa di un drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane di soli 20 anni. Davide Ceccon è infatti deceduto proprio il 25 dicembre intorno alle ore 19, a pochi metri dall’abitazione dove viveva assieme ai genitori a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. È stato proprio nei pressi della frazione di Tremignon che il ragazzo si è schiantato contro un’altra vettura, morendo poco dopo l’arrivo in ospedale.

Incidente stradale il giorno di Natale

Stando alla ricostruzione della vicenda, l’incidente è avvenuto lungo via San Silvestro poco prima delle ore 19. Davide Ceccon si era appena immesso sulla strada quando a bordo della sua Citroen C3 quando è stato colpito in pieno da un’Audi che era diretta in via delle Magnolie. Nell’impatto l’auto del ragazzo è stata scaraventata di qualche metro, provocando la fuoriuscita del corpo del giovane fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno subito trasportato il ragazzo in condizioni disperate presso l’ospedale di Padova.

Davide Ceccon è però morto poco dopo il suo arrivo. Sul luogo dell’incidente era presente anche il padre del ragazzo, accordo dopo aver sentito il un tremendo botto da casa e sapendo che il figlio era uscito in macchina da pochi minuti.





Le parole della sorella Giulia

La morte di Davide Ceccon ha sconvolto la comunità di Piazzola sul Brenta, dove entrambi i genitori lavoravano come dipendenti comunali. È la sorella Giulia a parlare a nome della famiglia, raccontando dell’ultimo Natale trascorso insieme a Davide: “Eravamo stati a pranzo dai parenti, quando siamo tornati a casa Davide ha deciso di uscire per andare a fare gli auguri agli amici. Non è possibile che sia finita così, a pochi metri da casa”. Davide Ceccon avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 14 gennaio.