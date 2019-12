A Tolentino è venuta a mancare Maria Ludovica, madre 39enne venuta a mancare per una terribile malattia.

A Tolentino è venuta a mancare Maria Ludovica, madre 39enne uccisa da una terribile malattia. Tutta la comunità è sconvolta dalla perdita. I funerali all’insegna della solidarietà sono stati svolti il 30 dicembre nella Basilica di San Nicola

Mamma Maria Ludovica non ce l’ha fatta. La giovane madre 39enne del Tolentino (provincia di Macerata) purtroppo è venuta a mancare domenica 29 dicembre all’Hospice di San Severino Marche, a causa di una terribile malattia contro cui da tempo la donna lottava, insieme ai suoi cari e supportata dalla comunità.

La notizia della tragica scomparsa di Maria Ludovica ha sconvolto tutta la comunità tolentina. La donna infatti era conosciuta per il suo impegno sociale, ed era ben voluta da tuuti per il suo carattere solare e per la sua piena disponibilità.

Da tempo svolgeva diverse attività presso la comunitàdegli Agostiniani della Basilica di San Nicola. La donna lascia il marito Luca, un figlio, la madre Mariella, la sorella minore Lorenza, la nipote Marta , i suoceri Giuseppe e Pierina, am soprattutto un’intera comunità che le voleva un bene fraterno. I funerali si sono svolti il 30 dicembre alle 15.30 presso la Basilica San Nicola, dove la comunità ha voluto seguire le orme di Maria Ludovica sulla via della carità, raccogliendo offerte che andranno in beneficienza all’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Un ultimo gesto d’affetto e di condivisione che sicuramente da lassù Maria Ludovica avrà apprezzato.