Responsabili di truffe alle assicurazioni, almeno 10 persone sono state arrestate nelle procivince di Napoli e Avellino.

Sin dalle prime ore del mattino di mercoledì 8 gennaio, la Polizia Stradale di Roma e Napoli è stata impegnata in un blitz per smascherare un’organizzazione criminale dedita a truffe alle assicurazioni e al fondo stradale per le vittime. Cinquanta agenti hanno eseguito le misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Roma.

Truffe alle assicurazioni a Napoli

Il gruppo impegnato nell’operazione ha agito in particolare a Napoli, Avellino e nelle loro provincie, come ha reso noto la Questura del capoluogo campano. Secondo quanto trapelato, decine di uomini avrebbero inscenato episodi di falsi incidenti, per i quali, tramite testimoni fittizi e perizie “aggiustate”, sarebbero riusciti a ottenere risarcimenti. Questi provenivano dal fondo di garanzia per le vittime della strada. Fondo che, finanziato dalle stesse assicurazioni, risarcisce i protagonisti di incidenti il cui responsabile non è stato identificato.

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno ricostruito il modus operandi dell’organizzazione.

Hanno quindi individuato i vertici e tutti coloro che, a vari livelli, hanno reso possibili le truffe fornendo il supporto necessario. In questo modo hanno disposto almeno 10 arresti e la denuncia di 14 persone in stato di libertà.





Per il medesimo reato, sempre in provincia di Napoli, a giugno erano state arrestate 9 persone. I militari della stazione di Frattamaggiore avevano individuato circa 30 falsi incidenti per i quali gli autori avevano ottenuto risarcimenti non dovuti. Gli indagati, circa 90, fingevano di aver subito danni in incidenti naturalmente mai avvenuti, fornendo anche certificati medici comprovanti lesioni relative però ad altri episodi.