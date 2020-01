Emma Naldi è morta: l'imprenditrice apparteneva alla storica famiglia di albergatori partenopei eredi del costruttore Alberto Fernandes.

Lutto nel mondo della ristorazione partenopea: è morta Emma Naldi, l’imprenditrice figlia di Nino e Adele, eredi del costruttore Roberto Fernandes. La donna gestiva gli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli, el’Hilton a Milano. Inoltre, era anche molto attiva nel sociale: infatti, si occupava del centro a supporto dei bambini “Don Guanella – Fernandes” a Miano. Infine, era presidente dell’Accademia Europea di Musica e Arti dello Spettacolo di Napoli. I funerali per l’imprenditrice sono fissati per il 15 gennaio alle 10.30 nella parrocchia del Corpus Christi e Regina del Rosario in via Manzoni a Napoli.





Emma Naldi è morta

L’associazione culturale Mario Brancaccio, dopo aver appreso la notizia della scomparsi di Emma Naldi, ha scritto un messaggio di cordoglio per l’imprenditrice.

“Per l’improvvisa scomparsa della sig.ra Emma Naldi, proprietaria del Teatro Acacia, il Cineforum Acacia resterà chiuso e la prevista proiezione del film La Conseguenza è sospesa. Ce ne scusiamo con i soci e porgiamo le nostre più sentire condoglianze alla famiglia Naldi”.

Emma gestiva alcuni hotel a Napoli e Milano ed era aiutata dai suoi quattro figli: Francesca, Adele, Roberto e Cristoforo. La donna era erede del costruttore (e nonno dell’imprenditrice) Roberto Fernandes, nonché figlia di Nino e Adele Naldi. In gruppo aveva fondato nel 1963 l’opera Don Guanella di Napoli, dedicata alla figlia scomparsa Elisa e adibita all’accoglienza.

Il fratello di Emma, Salvatore Naldi è l’attuale consigliere di Federalberghi Roma e dal 2009 è anche presidente di Federalberghi Napoli.

Dal 2002 al 2004 è stato anche presidente della Società Sportiva Calcio Napoli e nel 2015 aveva donato un campo di calcetto al centro immigrati Fernandes di Castel Volturno.