Sviene nella vasca e la madre la trova sott'acqua: è successo ad una bimba di sei anni, morta due giorni dopo il ricovero d'urgenza

Dramma a Pozzo D’Adda, comune non lontano da Milano, dove una bimba di sei anni è svenuta nella vasca mentre era intenta a fare il bagno. Una volta recatasi nel locale, la mamma l’ha trovata sott’acqua e ha subito chiamato i soccorsi. Ricoverata in condizioni gravissime, nella serata del 19 gennaio la piccola è deceduta.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2020, intorno alle 18:45. Mentre la figlia si trovava in bagno, la mamma era andata un attimo in cucina a preparare la cena e il padre in camera da letto. La prima è andata a vedere a che punto stesse la bimba quando davanti a lei si è materializzata la tragedia: l’ha infatti trovata sott’acqua priva di sensi e, sconvolta, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Questi, giunti sul posto con due ambulanze, hanno effettuato le manovre di rianimazione sul corpo della bimba, finita in arresto cardiaco, prima di portarla in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tramite un elisoccorso.

Le sue condizioni non appena arrivata al nosocomio erano disperate, motivo per cui i medici hanno optato per ricoverarla nel reparto di terapia intensiva.

Dopo due giorni, nonostante i medici abbiano tentato tutto il possibile per salvarla, la bimba è spirata. In tanti nelle ore antecedenti avevano pregato per lei e i genitori ma nella serata del 19 gennaio è arrivata la drammatica conferma dal nosocomio bergamasco. Intanto gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e capire i motivi per cui la bimba sia finita sott’acqua. Finora l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore. Già in passato pare abbia avuto problemi di salute e avesse dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.