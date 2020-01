A Roma su un tratto della Tangenziale Est un automobilsta si è schiantato contro un mezzo della manutenzione stradale. Gravi le condizioni dell'uomo.

A Roma su un tratto della Tangenziale Est un automobilsta si è schiantato contro un mezzo della manutenzione stradale. Imminente i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza: il conducente versa in gravi condizioni.

Roma, schianto con camion: grave il conducente

A Roma sul tratto della Tangenziale compreso tra il ponte delle Valli e la Via Salaria, erano circa le 22, quando un auto si è schiantata contro un mezzo della manutenzione stradale.

Lo schianto è avvenuto dopo l’orario di punta, verso le 22, quando il mezzo del comune si è recato sul tratto di strada per compiere la consueta manutenzione. L’automobilista però non avrebbe visto la vettura, andandosi a schiantare. I vigili sono subito intervenuti, impiegandoci una manciata di minuti per estrarre l’uomo dalle lamiere dell’auto completamente distrutta, trasportandolo poi d’urenza d’urgenza all’Umberto I di Roma.

Gli operai, che stavano lavorando a breve distanza, per fortuna sono rimasti illesi.

Via Salaria pericolosa

Su questo tratto della Tangenziale in passato c’erano già stati altri incidenti di questo genere. Il 10 marzo del 2012 Alice di Pietro, 22enne scoutgirl è rimasta vittima di un incidente avvenuto in zona Settebagni, quando una smart l’ha investita mentre attraversava le strisce pedonali con la bici.

Inutili i soccorsi della donna alla guida, perché la ragazza è morta sul colpo. Anche in questo caso però si è trattata di una tragedia, perché l’automobilsta non era sotto effetti di droghe o alcool.