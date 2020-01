Dramma a Norcia: un giovane di 17 anni si è tolto la vita nel gara della sua abitazione. La tragica scoperta nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio.

Un giovane ragazzo di 17 anni si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa a Norcia. I suoi genitori hanno ritrovato il corpo privo di vita nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio. Immediato l’allarme al personale medico e sanitario che si è precipitato sul posto ma non è potuto intervenire in alcun mondo. Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Secondo i primi rilievi, inoltre, il giovane non avrebbe lasciato alcun biglietto contenente i motivi del suo gesto.





Norcia, si impicca nel garage

Dramma a Norcia, dove un ragazzo di 17 anni si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il giovane al folle gesto, me i carabinieri stanno effettuando le indagini.

Il giovanissimo frequentava la scuola superiore e secondo le prime informazioni non avrebbe avuto alcun motivo o turbamento che lo avrebbe potuto spingere al suicidio. Gli inquirenti giunti rapidamente sul posto dopo l’allarme lanciato dai genitori non hanno ritrovato nemmeno un biglietto che possa dare una spiegazione al suicidio. A trovare il corpo del giovane, infatti, sarebbero stati proprio i suoi genitori. La tragica scoperta è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, intorno alle ore 17:30. Non sono ancora state rese note le generalità del 17enne.

Tutta la città si Norcia è scossa da quanto accaduto: molti lo conoscevano. I carabinieri proseguono le opportune indagini sul caso. Sul posto sono intervenuti anche i medici e le ambulanze del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.