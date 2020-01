Grave incidente tra i treni della metropolitana di Napoli: il macchinista è stato trasferito all'ospedale Cardarelli in codice rosso.

Torna il caos nel trasporto pubblico di Napoli: due treni della metropolitana Linea 1 si sono scontrati nella galleria dei Colli Aminei. Alla base dell’incidente, da quanto si apprende, ci sarebbe un tamponamento tra convogli in uscita dal deposito. Tra i 13 feriti registrati ci sarebbe anche il macchinista. Quest’ultimo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cardarelli: ha riportato un trauma toracico. La circolazione è stata interrotta tra Piscinola e Colli Aminei in un primo momento; in seguito è stata bloccata l’intera tratta. Prosegue con limitazioni, invece, il servizio tra Colli Aminei e Garibaldi.





Metropolitana Napoli: macchinista indagato

Il macchinista della metropolitana linea 1 di Napoli risulta indagato dalla Procura. Tra i reati contestati ci sono quello di disastro ferroviario e lesioni colpose.

Il cellulare dell’uomo, inoltre, è stato sequestrato dagli inquirenti per verificare se nel momento dell’impatto lo stesse utilizzando. Per il momento, infine, è esclusa l’ipotesi di un errore umano.

Scontro tra treni, la ricostruzione

L’Azienda napoletana Mobilità aveva sospeso la circolazione tra Piscinola e la galleria dei Colli Aminei a causa dello scontro tra due treni delle metropolitana Linea 1. Erano coinvolte le stazioni di Piscinola (ovvero il capolinea), Chiaiano e Frullone, cioè la zona nord di Napoli. Dalla stazione di Colli Aminei e fino a Garibaldi, invece, i convogli metropolitani continuvano regolarmente il viaggio. L’incidente tra i convogli è avvenuto nella mattinata di martedì 14 gennaio intorno alle ore 7: i passeggeri erano nel caos.

La dinamica dell’incidente

Secondo una primissima ricostruzione di quanto accaduto, alla base dello scontro potrebbe esserci un tamponamento: la vettura seguente avrebbe colpito la precedente.

Sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo treno che a differenza dei primi due non trasportava passeggeri. La dinamica, però, è tutta da chiarire. L’Azienda napoletana ha fatto anche sapere che lo scontro ha causato “lievi conseguenze per i passeggeri”. Alcuni testimoni, però, hanno assicurato che sul posto sono subito intervenute le ambulanze e i mezzi di soccorso.