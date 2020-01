Esplosione in un asilo di Torre Angela: si indaga sulle cause

In un asilo nido di Torre Angela (Roma) ha avuto luogo un'esplosione: essendosi verificata di notte, nessuno è rimasto ferito.

Paura nel quartiere romano di Torre Angela, dove nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio 2020 si è verificata un’esplosione con conseguente incendio all’interno di un asilo nido. L’allarme è scattato intorno alle 3 e fortunatamente nessuno era presente nei pressi del luogo dell’incidente.

Esplosione in un asilo a Torre Angela

La struttura è situata al primo piano di una palazzina precisamente al civico 136 di Via Atteone e si tratta di un asilo privato convenzionato con Roma Capitale. Nessun ferito nemmeno tra i condomini, che dopo un’iniziale evacuazione sono rientrati nei loro appartamenti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autobotte e un’autoscala. Dopo aver spento le fiamme divampate, hanno effettuato un sopralluogo della struttura che hanno dichiarato inagibile e posto sotto sequestro.

Per questo il giorno seguente per i bambini sono state sospese le lezioni e le famiglie ancora non sanno dove porteranno i figli a partire dalla settimana futura, quando ancora non sarà agibile. I dipartimenti competenti di Municipio e Comune di Roma si stanno occupando di trovare la migliore soluzione.





Tutti gli altri piani della palazzina sono invece agibili. I pompieri hanno fatto evacuare le famiglie residenti durante le operazioni di spegnimento ma al loro termine li hanno fatti tornare dentro senza alcuna complicazione. Presenti sul luogo anche gli agenti del Commissariato Casilino, che hanno aperto un’inchiesta relativa alle cause di quanto accaduto. Per ora non esclude alcuna ipotesi, nemmeno che si sia trattato di un gesto doloso.