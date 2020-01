A Palermo è morta una neonata durante il parto in ospedale. I genitori hanno già sporto denuncia contro l'ospedale.

A Palermo è morta una neonata durante il parto in ospedale. I medici avevano rassicurato che tutto stesse andando per il meglio, ma ora i genitori hanno voluto presentare la denuncia prima dell’autopsia.

Palermo, neonata muore durante il parto

Tragedia a Palermo, dove all’ospedale Triolo Zancla è morta una neonata durante il parto. Ancora non è chiaro come sia potuto succedere: la madre 40 enne alla sua quarta gravidanza stava bene e anche il feto gideva di ottima salute al momento del parto secondo quanto avrebbero testimoniato i medici, ma ad un certo punto il cuoricino della neonata si sarebbe fermato.

I medici in sala hanno effettuato un taglio cesareo d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno confiscato la cartella clinica e aperto un’inchiesta sull’accaduto, ma solo solo l’autopsia i medici saranno in grado di dare spiegazioni ai genitori che al momento avrebbero sporto denuncia: “Possiamo sapere cosa sia successo dopo i risultati dell’esame autoptico.

Stava andando tutto per il meglio, poi il dramma. I genitori hanno presentato una denuncia“.

Ospedale recidivo

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere in questo ospedale. Solo la scorsa settimana Rosalia Nuara, un’altra donna 40enne, è morta mentre era in attesa di partorire il piccolo che portava in grembo. La donna si sarebbe alzata per andare in bagno, ma a quel punto sarebbe svenuta per un attacco cardiaco che l’ha stroncata. Inutili gli sforzi per salvare il piccolo tramite cesraeo d’urgenza: il piccolo è deceduto prima di giungere in terapia intensiva.