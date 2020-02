Tragedia nella provincia di Catania: un incendio ha avvolto una casa a San Giovanni la Punta e nel rogo ha perso la vita una donna.

Paura a Catania nella serata di domenica 2 febbraio: una casa a San Giovanni la Punta è andata in fiamme e nell’incendio ha perso la vita una donna. Le fiamme hanno avvolto il palazzo in tempi bravissimi senza lasciare scampo alla vittima di 72 anni. Il marito, suo coetaneo, invece, ha riportato diverse ustioni mentre cercava di salvare la moglie. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e dopo aver estratto la coppia dalle fiamme hanno domato il rogo.





Incendio a Catania: un morto

Uno spaventoso incendio è divampato in una palazzina di San Giovanni la Punta, vicino a Catania, nella serata di domenica 2 febbraio. Le fiamme hanno avvolto il secondo piano di una palazzina di tre piani in via Taormina 6. Secondo le primissime informazioni, inoltre, una donna di 72 anni ha perso la vita nel rogo mentre il marito che cercava di trarre in salvo la moglie è rimasto lievemente ustionato e ferito.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco he hanno domato le fiamme e affidato il ferito al personale medico. I carabinieri stanno indagando sulle possibili cause scatenanti il rogo.

La vittima dell’incendio divampato nella palazzina del catanese è una donna di 72 anni: il soccorso medico, per lei, si è rivelato inutile. Il marito, suo coetaneo, invece, è stato trasferito al Cannizzato di Catania: ha riportato lievi ustioni al viso e alle mani. I medici, però, hanno disposto il ricovero presso il reparto di terapia semintensiva del Centro Ustioni. Potrebbe riportare qualche conseguenza in seguito all’inalazione di fumi.